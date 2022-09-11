В Гонконге дети без прививки от коронавируса не смогут купить Хэппи Мил в McDonalds

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление регионального департамента здравоохранения Гонконга сообщает, что детей от 5 лет без прививки от коронавируса не будут пускать в McDonalds, библиотеки, стоматологические клиники.

Для детей старше 12 лет такие правила уже действуют. При этом для лиц в возрасте 12 лет и старше требуется одна прививка от COVID, но для детей в возрасте от 5 до 11 лет потребуется две прививки.

Хотя ограничения в Гонконге не такие строгие, как китайская политика «нулевого COVID», меры предосторожности региона и страны по-прежнему противоречат мерам большей части остального мира.

Гонконг недавно сократил время карантина для путешественников, въезжающих в город, с семи дней до трех, которые будут обслуживаться в утвержденном отеле.

Но в материковом Китае посетители должны провести семь дней в государственном карантинном учреждении плюс еще три дня на домашнем карантине.

На этой неделе официальные лица продлили и без того недельный карантин в большинстве районов китайского мегаполиса Чэнду, где проживает 21 млн человек, после увеличения случаев заболевания COVID.

Китайские органы здравоохранения предостерегают от поездок на осенние каникулы и заявили, что путешественники должны будут предоставить доказательства отрицательного теста на COVID, сделанного не более чем за 48 часов до поездки, и пройти еще один тест по прибытии в пункт назначения.

По сообщению Bloomberg, те, кто находится в изоляции, должны ежедневно проверять себя на COVID.

В регионах, которые не заблокированы, но относятся к группе среднего или высокого риска, разрешается выходить на улицу только через день на два часа и только для покупки продуктов или удовлетворения медицинских потребностей.