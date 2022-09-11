Завещание Елизаветы II: Карл III получит состояние в 426 миллионов долларов

Карл III после смерти матери наследует не только престол, но и ее частную собственность без уплаты налога на наследство. Однако подробности завещания строго секретны, и монарх не обязан делиться информацией о своих финансах.

Со смертью королевы завершилась елизаветинская эпоха и начались официальные траурные церемонии, подготовка к которым велась годами. Процедуры "Лондонский мост" и "Весенний прилив" запускались параллельно.

По данным Agence France-Presse (AFP), король Карл III наследует от своей матери не только престол, но и ее частную собственность, не платя налог на наследство.

Королевские завещания строго конфиденциальны и не будут обнародованы, сообщает New Idea.

"Они хранятся в металлическом сейфе за железными воротами в Сомерсет-Хаусе. Правило секретности всех королевских завещаний было установлено в 2002 году на секретном судебном заседании", — сообщает австралийский журнал со ссылкой на бывшего британского политика Нормана Бейкера.

Стоит упомянуть, что британский судья Эндрю Макфарлейн постановил, что завещание принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, скончавшегося в апреле 2021 года, останется тайной в течение следующих 90 лет. Обоснованием такого решения была необходимость обеспечения защиты "частных сторон жизни определенной группы лиц, с целью сохранения достоинства государя и членов их семьи".

Аналогичная практика применяется и к другим членам королевской семьи — в придворном сейфе находится 30 запечатанных конвертов с последней волей родственников Елизаветы II — в том числе и недавно скончавшейся королевы.

Все указывает на то, что завещание королевы Елизаветы II еще долгие годы останется тайной. Известно, однако, что в его активы входят, среди прочего: роскошные поместья, бесценные произведения искусства, ветряные электростанции и одна из самых ценных коллекций ювелирных изделий в мире.

Драгоценности общей стоимостью 4 миллиарда фунтов стерлингов являются частью состояния короны, поэтому правитель не может продать их или подарить кому-либо. Однако у Елизаветы II была и личная коллекция — около 300 украшений. Стоимость коллекции оценивается в 57 миллионов долларов .

По данным rfi.fr, согласно списку Sunday Times 2022 года, состояние королевы оценивалось примерно в 426 миллионов долларов. Земли Crown Estate и Королевская коллекция произведений искусства и ювелирных изделий, а также официальные резиденции и Королевские архивы принадлежат монархии как учреждению.

Чарльз, как монарх, также наследует герцогство Ланкастер, частное коммерческое, сельскохозяйственное и жилое поместье, принадлежавшее королевской семье со времен средневековья. Он также будет получать ежегодный суверенный грант от британского казначейства в размере 15% прибыли от поместья короны, которое монарх возвращает правительству по соглашению, датированному 1760 годом.