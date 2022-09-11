Швейцария решила построить на границе ядерный могильник, Германия возражает
Решение Швейцарии разместить хранилище ядерных отходов недалеко от Хоэнтенгена в Баден-Вюртемберге было встречено со скептицизмом по обе стороны границы.
Район, определенный для строительства, несколько лет назад был классифицирован, как «непригодный», но теперь его выбрали в числе трех предложений, заявил в субботу Национальный кооператив по утилизации радиоактивных отходов (Nagra).
Мэр Хоэнтенгена Мартин Бенц намерен в этой связи тщательно изучить лиц, принимающих решения, сообщил он немецкому агентству печати.
«Они должны очень хорошо объяснить, почему отложенное местоположение внезапно становится предпочтительным», — сказал он.
Граница с Германией здесь всего в нескольких сотнях метров. Жители региона знают, что здесь будут складироваться опасные радиоактивные отходы. Но, по словам немецкого мэра, им неясно, «каковы возможные сценарии аварии» и как к ним готова швейцарская компания.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж