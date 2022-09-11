Швейцария решила построить на границе ядерный могильник, Германия возражает

Решение Швейцарии разместить хранилище ядерных отходов недалеко от Хоэнтенгена в Баден-Вюртемберге было встречено со скептицизмом по обе стороны границы.

Район, определенный для строительства, несколько лет назад был классифицирован, как «непригодный», но теперь его выбрали в числе трех предложений, заявил в субботу Национальный кооператив по утилизации радиоактивных отходов (Nagra).

Мэр Хоэнтенгена Мартин Бенц намерен в этой связи тщательно изучить лиц, принимающих решения, сообщил он немецкому агентству печати.

«Они должны очень хорошо объяснить, почему отложенное местоположение внезапно становится предпочтительным», — сказал он.

Граница с Германией здесь всего в нескольких сотнях метров. Жители региона знают, что здесь будут складироваться опасные радиоактивные отходы. Но, по словам немецкого мэра, им неясно, «каковы возможные сценарии аварии» и как к ним готова швейцарская компания.