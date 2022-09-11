Карл III официально провозглашён королём Австралии

Король Великобритании Карл III официально провозглашён новым царствующим монархом Австралии.

В воскресенье, 10 сентября 2022 года, австралийский телеканал ABC, со ссылкой на заявление генерала-губернатора Австралии Дэвида Херли, сообщил о том, что Король Великобритании Карл III официально провозглашён новым правящим монархом Содружества Австралии.

Отмечается, что Карл III законно унаследовал австралийский престол после смерти Королевы Великобритании и королевств Содружества Елизаветы II, которая была первым монархом, лично побывавшим в Австралии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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