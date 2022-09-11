Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Папуа-Новой Гвинее

По словам местных жителей, землетрясение магнитудой 7,6 произошло в воскресенье на востоке Папуа-Новой Гвинеи , в результате чего были повреждены здания вблизи прибрежного города Маданг и во внутренних районах страны.

Институт геологических исследований США (USGS), который первоначально выпустил предупреждение о цунами, затем удалил сообщение. Геологическая служба США, однако, сообщила, что в некоторых прибрежных районах могут быть незначительные колебания уровня моря.

Землетрясение произошло на глубине 61 км, примерно в 67 км от города Кайнанту, сообщает Геологическая служба США. Но толчки ощущались по всей стране, от городов вблизи эпицентра до столицы Порт-Морсби, находящейся почти в 500 км. Сообщалось об отключении электроэнергии и повреждении зданий в разных частях страны.

На кадрах из университета в Гороке, городке в восточных горах, видны большие трещины в стенах. Жители Маданга и Лаэ, городов недалеко от эпицентра, сообщили AFP, что толчки были особенно сильными.

Папуа-Новая Гвинея, включающая в себя восточную часть острова Новая Гвинея и многие другие острова, лежит на «Тихоокеанском огненном кольце», являющемся очагом сейсмической активности из-за трения между тектоническими плитами. В феврале 2018 года землетрясение магнитудой 7,5 произошло в труднопроходимой горной местности страны, вызвав оползни, похоронив дома и унеся жизни по меньшей мере 125 человек.

В субботу в индонезийской провинции Папуа, расположенной в западной части острова Новая Гвинея, произошла серия землетрясений, жертв и разрушений не было. В 2004 году землетрясение магнитудой 9,1 в Индонезии вызвало цунами, унесшее жизни 220 000 человек в регионе, в том числе около 170 000 в Индонезии.