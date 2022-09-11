Израиль представил папирус VII века до н.э., который был возвращен из США

По мнению исследователей, рукопись, скорее всего, была найдена в пещерах Иудейской пустыни, сухой климат, которой способствует сохранности папирусов.

Рукопись, датируемая концом седьмого или началом шестого века до нашей эры, принадлежала американцу из Монтаны. Написанная на древнееврейском языке, она типична для периода первого еврейского храма в Иерусалиме.

Управление древностей Израиля в среду представило чрезвычайно редкий папирус возрастом 2700 лет, написанный на древнем иврите, случайно вновь обнаруженный в резиденции на Среднем Западе в Соединенных Штатах.

Рукопись, датируемая концом VII или началом VI века до н.э., написана палео-еврейским шрифтом, характерным для периода первого иудейского храма в Иерусалиме. Текст состоит из четырех строк, начинающихся со слов «Ле Измаил тишлах» или в переводе «Отправить Измаилу!».

«Мы точно не знаем, что и куда было отправлено», — рассказал Джо Узиэль, директор отдела рукописей Иудейской пустыни Управления древностей.

По мнению исследователей, рукопись, скорее всего, была найдена в пещерах Иудейской пустыни, сухой климат которой способствует сохранности папирусов.

«Этот папирус уникален», - отметил Эйтан Кляйн, заместитель директора Департамента по предотвращению краж, добавив, что «исследователям пока известно только о двух других папирусах периода Первого Храма». Он объяснил, что евреи железного века использовали глиняные черепки для коротких заметок и кожу животных для письма, а папирус использовался для официальной корреспонденции.

Возвращение этой рукописи на Ближний Восток началось, когда Шмуэль Ахитув, специалист по библеистике, получил в 2018 году мандат на завершение работы по ивриту покойного ученого Ады Ярдени. Но г-н Ахитув был удивлен, увидев в книге фотографию этого папируса, которого он никогда раньше не видел. Затем исследователь связался с Эйтаном Кляйном, и с помощью дочери Ады Ярдени они разыскали владельца оригинала: американца из Монтаны.

Мать человека со Среднего Запада получила его во время визита в Иерусалим в 1965 году от Джозефа Саада, куратора Рокфеллеровского музея, который сам приобрел его у легендарного торговца антиквариатом в Вифлееме Халила Искандера Канду.

По словам г-на Кляйна, последний продал тысячи фрагментов свитков Мертвого моря, которые он, вероятно, купил у бедуинов, обнаруживших их в пещере в Иудейской пустыне. Убежденный, что там она лучше сохранится, американский владелец доверил рукопись Управлению древностей в 2019 году, которое установило ее подлинность и возраст с помощью палеографии и датирования по углероду-14.