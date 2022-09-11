В Нигерии таможенники предотвратили попытку контрабанды 7 тысяч ослиных пенисов

В 16 мешках было семь тысяч ослиных пенисов. Нигерийские таможенники предотвратили необычную контрабанду. Груз должен был быть доставлен в Гонконг. Экспорт ослиных шкур и гениталий является серьезной проблемой для Нигерии.

Сотрудники таможни Нигерии сделали необычное открытие в международном аэропорту Лагоса. 8 сентября их внимание привлекли 16 сумок, которые были неправильно задекларированы. Содержимое было описано как гениталии коров.

"После надлежащего расследования мои офицеры обнаружили, что это были гениталии осла", — сказал журналистам глава таможенного департамента Самбо Дангаладима, которого цитирует Associated Press.

Груз должен был быть доставлен в Гонконг. Таможенная служба сообщила, что в мешках было семь тысяч ослиных пенисов. Официальные лица также заявили, что начато расследование для установления более подробной информации об изъятых предметах.

Как отмечает Associated Press, контрабанда половых органов животных встречается редко, но регион борется с нашествием контрабандистов, которые пытаются вывозить из страны ослиные шкуры. В июле власти Нигерии конфисковали шкур на сумму 116 тысяч долларов, которые контрабандисты хотели ввезти из соседнего Нигера.

Власти Нигерии пытаются ограничить экспорт ослиных шкур, так как в последние годы значительно сократилась популяция этих животных. Гениталии ослов чаще всего попадают в Китай, где их используют при производстве традиционных лекарств.

В 2021 году Сенат Нигерии предложил закон, запрещающий убийство ослов, который должен ограничить экспорт и контрабанду. Проект еще не принят.