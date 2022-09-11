«Золотой лев» в третий раз подряд достался женщине-режиссеру

Режиссер-документалист Лаура Пойтрас получила в эту субботу в Венеции «Золотого льва » за фильм «Вся красота и кровопролитие», рассказывающий о карьере фотографа Нэн Голдин в США.

Венецианский кинофестиваль отметил документальный фильм «Вся красота и кровопролитие» о фотографе Нэн Голдин и ее неустанной борьбе с опиатным скандалом в области здравоохранения, унесшим сотни тысяч жизней в Соединенных Штатах.

Жюри под председательством актрисы Джулианны Мур присудило «Золотого льва» 58-летней Лауре Пойтрас, которая стала третьим режиссером-женщиной подряд после француженки Одри Диван ( L'Évènement ) в 2021-м и американки китайского происхождения Хлои Чжао ( Кочевник ) в 2020 году.

Пойтрас отличает сильная личность, которая неустанно исследует «серые области» Америки: после работы над американской оккупацией в Ираке, а затем о тюрьме в Гуантанамо, она стала доверенным лицом разоблачителя Эдварда Сноудена и сняла Citizenfour (2015), который получил Оскар за лучший документальный фильм.

На этот раз в фильме «Вся красота и кровопролитие», отмеченном наградами в Венеции, нет сокрушительных откровений, а есть путешествие по жизни Нэн Голдин, 68-летнего фотографа, известного своими снимками нью-йоркского метрополитена.

Нэн Голдин вернулась из Венеции и возглавила борьбу против семьи Саклер, основных производителей опиатов, которые сделали людей в США зависимыми и убили полмиллиона американцев.

«Я знала много смелых людей в своей жизни, но никого подобного (Нан Голдин), который боролся с этой очень могущественной семьей», — сказала режиссер, получая награду.

Венецианское жюри послало еще один политический сигнал, присудив специальный приз режиссеру Джафару Панахи, показав, что кино не склонится перед цензурой в Иране, и, предложив свою поддержку режиссеру, который платит своей свободой за свое желание творить.

Панахи - единственный режиссер-конкурсант, который не смог пройти по красной дорожке, в июле его заключили в тюрьму в Иране. В отмеченном наградами фильме «Нет медведям» он повествует о собственной ситуации, блестяще пренебрегая цензурой.