Яна Тоом расшевелила осиное гнездо запросом о нарушении Эстонией Шенгенского кодекса в отношении российских туристов
Европарламентарий из Эстонии Яна Тоом направила запрос в МИД ЕС о нарушении Польшей и странами Балтии Шенгенского кодекса, чем вызвала гнев коллег.
Напомним, что Польша и страны Балтии с 19 сентября установят ограничения на въезд граждан России с шенгенскими туристическими визами.
Яна Тоом в этой связи направила запрос главе МИД ЕС Жозепу Боррелю. В нем депутат указала, что решение «четырех» идет вразрез с Шенгенским кодексом о границах.
«Эстония — член ЕС и обязана соблюдать европейское право так же, как Бельгия, Польша или Венгрия. Так что я буду с нетерпением ждать ответа комиссии. Если в ЕС начнет действовать правило „нельзя, но если очень хочется, то можно“, то о каком принципе верховенства права мы вообще можем говорить?» — отметила Тоом.
Реакция на такой смелый поступок однопартийцев и других критиканов не заставила себя ждать.
Глава партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер сообщил Delfi, что действия Тоом опасны для Таллина.
«Я удивлен, что Яна Тоом до сих пор является членом Центристской партии», — сказал Сеэдер.
Отметим, что исключать депутата из партии пока не собираются, но на вид поставили.
Опубликовано: Тарас Медведев
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