После смерти Елизаветы II самым долгоправящим монархом в мире стал султан Брунея Хассанал Болкиах

Со смертью королевы Великобритании султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим монархом в мире. Елизавета II правила непрерывно в течение 70 лет.

Королева Елизавета II была самым долго правящим монархом в Великобритании, а также во всем мире. Она взошла на престол в 1952 году, когда ей было всего 25 лет В 2022 году она отметил свое 70-летие, то есть платиновый юбилей своего правления.

После смерти королевы Елизаветы II султан Брунея стал самым долгоправящим монархом в мире. Хассанал Болкиах уже правит 54 года и 340 дней (до 10 сентября). Сразу за ним стоит датская королева Маргарет II, которая находится на троне уже 50 лет.

76-летний Хассанал Болкиах — сын бывшего султана Брунея Омара Али Сайфуддина III. Уже в 15 лет он стал официальным наследником престола, а к власти пришел в 1967 году в возрасте 21 года. В 1984 году Бруней получил независимость от Великобритании, и Болкиах лично согласовал с королевой Елизаветой II детали соглашения.

Султан стал премьер-министром новообразованного правительства. Позже он также стал министром национальной обороны, министром финансов и министром иностранных дел и торговли. Несмотря на многочисленные возражения, с 2014 года в Брунее он начал внедрять законы шариата.

По мнению специалистов, султан пытался таким образом обелить себя и прикрыть свои прошлые грехи. В юности он, как известно, тратил миллионы на вечеринки и владел собственным гаремом.

С июля 1965 года Хассанал Болкиах женат на своей двоюродной сестре Салехе, носящей королевский титул раджи Истери Пенгиран. В 1981 году он женился на своей второй жене Мариам Абдул Азиз, с которой развелся в 2003 году.

В 2005 году он женился на малазийской журналистке TV3 Азриназ Мазхар Хаким. Они развелись всего через пять лет. У Хассанала Болкиаха пятеро сыновей и семь дочерей. В августе 1998 года он утвердил формального наследника престола, своего старшего сына Биллаха.

Болкиах признан самым богатым монархом в мире. Он также был самым богатым человеком в мире в течение многих лет, но в 1990-х годах его обогнал Билл Гейтс. В 2011 году журнал Forbes оценил состояние правителя в 20 миллиардов долларов.

В султанском дворце 1,8 тысяч комнаты и 257 ванных комнат. Во дворце также есть конюшни с кондиционерами, где содержатся лошади, специально обученные для игры в поло, и гаражи с коллекцией самых роскошных автомобилей.