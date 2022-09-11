Publico: с февраля Португалия отказала в выдаче «золотых виз» для россиян
Иммиграционные органы Португалии отклонили все заявки граждан Российской Федерации на получение «золотых виз», которые запросили их после начала российской спецоперации в Украине.
Служба по делам иностранцев и границ Португалии с февраля 2022 года получила десять запросов от граждан Российской Федерации на предоставление видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в страну. Все они были отклонены.
Publico отмечает, что за последние 10 лет гражданам Российской Федерации в Португалии было предоставлено более 430 «золотых виз», а общих объем инвестиций россиян в страну составил 277 миллионов евро.
«Золотая виза» — это государственная программа Португалии на получения ВНЖ в стране за инвестиции. Подобные программы действуют и в других странах Европейского союза, в том числе Греции и Испании. Отказывают ли там россиянам в получении ВНЖ за инвестиции пока неизвестно — данные не публикуются.
Программа «золотой визы» Golden Residence Permit в Португалии — одна из самых востребованных инвестиционных программ в мире. Она начала свое существование с 2012 года. Для получения ВНЖ в Португалии, заявителям нужно было вложить 500 тысяч евро в недвижимость или 350 тысяч евро в недвижимость, требующую ремонта.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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