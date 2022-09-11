Глава МИД РФ Лавров потребовал от США участия всех делегаций в Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от США и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обеспечить участие всех делегаций на Генассамблее.

Сергей Лавров напомнил об обязанностях США предоставить визы всем участникам Генассамблеи, а также генсека ООН в обеспечении участия всех делегаций в данном мероприятии.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября 2022 года и предполагает очное участие всех делегаций. При этом по состоянию на 1 сентября 2022 года никто из 56 членов делегации от России не получил визу в США. Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими российским журналистами.

В частности, визы не получили глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал это «очередным вопиющим нарушением международных обязательств США».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал выдать визы российским дипломатам, так как это неоднократно обсуждалось с представителями США, которые являются принимающей стороной.

Антониу Гутерриш считает, что визы должны быть предоставлены всем членам российской делегации, как и другим — на равных условиях. Он отметил, что у всех приглашенных на Генассамблеи ООН есть четкие основания там находится. В том числе визы должны быть выданы и сопровождающим журналистам.