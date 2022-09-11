Владимир Рогов: на Запорожской АЭС остались работать два специалиста МАГАТЭ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) осталось работать два специалиста Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Владимир Рогов отметил, что два специалиста МАГАТЭ работают на ЗАЭС в качестве наблюдателей. То есть, в их компетенции не входит ни проведение работ по отладке подачи энергоснабжения, ни других технических действий. При этом они не покидают станцию.

Ранее Рогов сообщил, что шестой энергетический блок Запорожской атомной станции был остановлен ночью. По его словам, остальные энергоблоки ЗАЭС были остановлены ранее из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и повреждения линий электропередач (ЛЭП).

10 сентября специалисты МАГАТЭ предполагали, что одну из линий ЛЭП собственных нужд ЗАЭС можно восстановить от энергосистемы Украны. Тем не менее, выяснилось, что для этого не хватает мощности, поэтому было принято решение отключить шестой энергоблок и перевести его в наиболее безопасное холодное состояние.

11 сентября специалисты прокомментировали остановку шестого энергоблока тем, что последние трое суток он работал в режиме острова, питая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности. Обстрелы сделали невозможным восстановить все поврежденные линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.