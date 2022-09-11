The Wall Street Journal: Россия не будет продавать газ странам, которые введут «потолок цен»

Авторитетное издание The Wall Street Journal сообщает, что остановка «Северного потока» вызвала настоящее потрясение правительств стран Европейского союза.

При этом проблема состоит даже не в остановке газопровода, как таковой, а в возможности в принципе покупать российский газ. Так, президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» не будет продавать газ тем странам, которые введут ограничения цен.

Получается, что с одной стороны рост стоимости энергетических ресурсов не остановить, с другой — срочно разработанный план по ограничению цен оказался бессмысленным. Сейчас речь идет уже о новом плане по борьбе с энергокризисом и смягчению последствий роста цен на энергоресурсы.

Все выделенные средства для населения и предприятий фактически приводят к росту инфляции, увеличению безработицы и обнищанию граждан Европейского союза. При этом механизмы уже не остановить, а санкции против России только начинают работать — ситуация будет усугубляться по мере дальнейшего отказа от российских энергоресурсов.

В России считают, что энергетическая безопасность Европы на сегодняшний день невозможна без российских поставок. На это указывает тот факт, что практически за полгода ни одно европейского государство не нашло альтернативного поставщика по приемлемым ценам.