Трамп призвал республиканцев вернуть Белый дом и победить в 2024 году
Экс-президент США Дональд Трамп выступая перед единомышленниками заявил, что республиканцы должны победить на выборах 2024 года и вернуть под контроль Белый дом.
Предположительно, с таким заявлением экс-президент США Дональд Трамп выступил на закрытом мероприятии. В распоряжении журналистов оказались несколько кадров выступления, на которых он призывает республиканцев «победить на выборах 2024 года».
Трамп также призывает единомышленников и союзников республиканцев «вернуть под контроль правительство США и Белый дом». Впервые кадры с выступлением бывшего американского лидера выложил политический обозреватель Бенни Джонсон.
Джонсон утверждает, что происходящее на видео не постановка, а кадры «свежие». Политический обозреватель не уточнил, как именно он их получил, однако видео уже распространилось по некоторым американским и зарубежным средствам массовой информации.
Ранее Дональд Трамп официально сообщил, что в ближайшие несколько недель примет решение об участии в президентских выборах в США в 2024 году. Он также связал обыски ФБР в его поместье с возможными планами баллотироваться в президенты.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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