Трамп призвал республиканцев вернуть Белый дом и победить в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп выступая перед единомышленниками заявил, что республиканцы должны победить на выборах 2024 года и вернуть под контроль Белый дом.

Предположительно, с таким заявлением экс-президент США Дональд Трамп выступил на закрытом мероприятии. В распоряжении журналистов оказались несколько кадров выступления, на которых он призывает республиканцев «победить на выборах 2024 года».

Трамп также призывает единомышленников и союзников республиканцев «вернуть под контроль правительство США и Белый дом». Впервые кадры с выступлением бывшего американского лидера выложил политический обозреватель Бенни Джонсон.

Джонсон утверждает, что происходящее на видео не постановка, а кадры «свежие». Политический обозреватель не уточнил, как именно он их получил, однако видео уже распространилось по некоторым американским и зарубежным средствам массовой информации.

Ранее Дональд Трамп официально сообщил, что в ближайшие несколько недель примет решение об участии в президентских выборах в США в 2024 году. Он также связал обыски ФБР в его поместье с возможными планами баллотироваться в президенты.