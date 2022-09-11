The Guardian: только 12% британцев считают Лиз Трасс хорошим премьер-министром

Свою работу на должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс начала с нарушения предвыборных обещаний и проявила себя как косноязычный, немногословный оратор.

За Лиз Трасс голосовало меньшинство партии и лишь 12% населения страны верит, что она может стать хорошим премьер-министром Великобритании. При этом аналитики считают, что Трасс может улыбнуться удача, если страна сумеет оперативно выйти из кризиса.

Более того, в период общенационального траура из-за кончины королевы Елизаветы II, политическая истерия в стране утихла, а все СМИ отвлечены насущными вопросами будущего монархии и новым королем Карлом III. Другими словами, у Лиз Трасс есть время и возможности обосноваться в новом кабинете министров и даже закрепиться на посту.

Однако не стоит забывать, что Трасс уволила министров, которые буквально «пережили хаос, устроенный ее предшественников», отказалась от примирения фракции внутри своей парии и намерено подобрала на высокие должности лояльный ей людей.

Отмечается, что Трасс беспринципна: обещает не оказывать социальную помощь и спустя сутки заявляет о выделении исторических 150 миллиардов фунтов на субсидирование счетов за электроэнергию. При этом, такая мера не просто непопулярна, она противоречит здравому смыслу, так как большинство стран понимая новые расходы вводят непредвиденные налоги.