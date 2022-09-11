Си Цзиньпин поздравил Карла III и надеется на дружеские обмены между Лондоном и Пекином

Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье (11 сентября) поздравил Карла III с его восшествием на престол в Соединенном Королевстве, сообщают государственные СМИ.

В послании Си Цзиньпин заверил нового короля в своем стремлении «увеличить дружеские обмены и взаимовыгодное сотрудничество и укрепить общение по международным вопросам», уточнило официальное агентство New China.

Ранее Карла III с коронованием поздрави президент России Владимир Путин, который также пожелал новому королю Великобритании здоровья и успехов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 







 

 


{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 