Си Цзиньпин поздравил Карла III и надеется на дружеские обмены между Лондоном и Пекином
Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье (11 сентября) поздравил Карла III с его восшествием на престол в Соединенном Королевстве, сообщают государственные СМИ.
В послании Си Цзиньпин заверил нового короля в своем стремлении «увеличить дружеские обмены и взаимовыгодное сотрудничество и укрепить общение по международным вопросам», уточнило официальное агентство New China.
Ранее Карла III с коронованием поздрави президент России Владимир Путин, который также пожелал новому королю Великобритании здоровья и успехов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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