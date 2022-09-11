В ЮАР три человека погибли в результате обрушения горной дамбы

По меньшей мере три человека погибли и десятки получили ранения в результате обрушения дамбы шахты, вызвавшего наводнение в центральной части Южной Африки.

Телевизионные кадры показывают реку грязи и воды, вытекающую из шахты в близлежащий жилой район, которая поглотила дороги и смыла дома в Ягерсфонтейне, городе примерно в 100 км к юго-западу от Блумфонтейна, столицы провинции Свободное государство.

«Плотина шахты рухнула и смыла дома и автомобили», — заявил представитель правительства провинции Палеса Чубиси. «С тех пор были найдены три тела».

40 человек, в том числе беременная, эвакуированы в местные больницы, четверо из них с переломами конечностей, остальные с ушибами и переохлаждением, добавил Палеса Чубиси.