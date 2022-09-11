Государство в Карибском море хочет выйти из-под юрисдикции Великобритании и стать республикой

Антигуа и Барбуда, островное государство в Карибском море, после смерти королевы Елизаветы II может проголосовать за то, чтобы стать республикой, заявил премьер-министр страны. Он добавил, что это не "враждебный акт".

Премьер-министр Гастон Браун сказал, что референдум может быть проведен через три года, но подчеркнул, что этот шаг "не является враждебным актом". Браун сказал, что намерен провести референдум, если его переизберут в следующем году.

Хотя он рассчитывает победить на этих выборах — его партия имеет 15 из 17 мест в Палате представителей — он признал, что среди граждан не было большого спроса на голосование.

"Я не думаю, что большинство людей даже задумывались об этом", — сказал он ITV News.

Ранее подобное голосование в ближайшие четыре года исключила Австралия.

Смерть королевы Елизаветы II возродила дебаты о монархии в Австралии, а премьер-министр Энтони Альбанезе, избранный в мае, является республиканцем. Однако он исключил проведение опроса в свой первый срок. Он сказал Sky News, что "более важные вопросы о нашей конституции — это не те, которые следует задавать сейчас".

"Это время, когда мы разделяем печаль, которую сегодня испытывают многие австралийцы, выражая наше глубокое уважение и восхищение вкладом королевы в Австралию", — сказал премьер-министр.

Помимо Великобритании, король Карл III является главой государства в 14 странах — Антигуа и Барбуда, Австралия, Багамы, Белиз, Канада, Гренада, Ямайка, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Люсия, Винсент и Гренадины, Соломоновы острова и Тувалу.

Однако многие страны пересматривают роль монархии, и Браун сказал, что превращение в республику будет означать "последний шаг к завершению круга независимости и становлению действительно суверенной нацией».

Барбадос стал республикой в ​​прошлом году, и Сандра Мейсон, генерал-губернатор Барбадоса с 2018 года, была избрана избранным президентом в результате парламентского голосования. Правящая Лейбористская партия Ямайки заявляет, что ее целью является проведение референдума о республике.