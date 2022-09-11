Свободные избиратели в ФРГ считают санкции против РФ сомнительными

Свободные избиратели в ФРГ считают некоторые санкции против России сомнительными ввиду энергетического кризиса.

«Необходимо также пересмотреть некоторые санкции, если они наносят нам ущерб», — заявил в воскресенье глава Бранденбурга Петер Вида. Он сослался на резкое повышение цен на энергоносители.

Принимая во внимание последствия для региона с его нефтеперерабатывающим заводом PCK в Шведте, зонтичный союз еще в апреле предупредил о негативных последствиях эмбарго на российскую нефть.

Из-за войны России на Украине федеральное правительство взяло на себя обязательство отказаться от российской нефти из трубопровода со следующего года.

PCK особенно пострадает от нефтяного эмбарго. Завод снабжает топливом большую часть восточной Германии.

Федеральное правительство и правительства земель обвиняют друг друга в неудачах в поиске решений.