Экипажи двух захваченных Ираном греческих танкеров освобождены

Экипажи двух греческих нефтяных танкеров, захваченных в мае Ираном в водах Персидского залива, будут освобождены, сообщила в воскресенье греческая общественная телекомпания Ert.

Иранская революционная гвардия, идеологическая армия Исламской Республики, захватила два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива в мае в отместку за заявление греческих властей о том, что они передадут Соединенным Штатам иранскую нефть, перевозимую российским танкером.

49 членов экипажа Delta Poseidon и Prudent Warrior, в том числе десять греческих моряков и киприот, находились в заложниках в море в Персидском заливе почти 100 дней.

Освобождение моряков должно начаться в понедельник. Экипаж Prudent Warrior должен быть освобожден первым, а затем последует очередьэкипажа Delta Poseidon.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, Всегреческий союз торговых мореплавателей сообщил, что во время недавнего визита греческой делегации в Иран иранская сторона согласилась освободить людей.