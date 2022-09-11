Экипажи двух захваченных Ираном греческих танкеров освобождены
Экипажи двух греческих нефтяных танкеров, захваченных в мае Ираном в водах Персидского залива, будут освобождены, сообщила в воскресенье греческая общественная телекомпания Ert.
Иранская революционная гвардия, идеологическая армия Исламской Республики, захватила два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива в мае в отместку за заявление греческих властей о том, что они передадут Соединенным Штатам иранскую нефть, перевозимую российским танкером.
49 членов экипажа Delta Poseidon и Prudent Warrior, в том числе десять греческих моряков и киприот, находились в заложниках в море в Персидском заливе почти 100 дней.
Освобождение моряков должно начаться в понедельник. Экипаж Prudent Warrior должен быть освобожден первым, а затем последует очередьэкипажа Delta Poseidon.
В заявлении, опубликованном в воскресенье, Всегреческий союз торговых мореплавателей сообщил, что во время недавнего визита греческой делегации в Иран иранская сторона согласилась освободить людей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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