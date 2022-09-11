DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Великобританию для участия в похоронах её Величества Елизаветы Второй.

11 сентября немецкое новостное агентство DPA сообщило, что президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер лично отправится на похороны мирно ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II.

Отмечается, что глава Германии прибудет в столицу Соединённого Королевства, где в Вестминстерском аббатстве состоится захоронение её Величества Елизаветы Второй в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном, где погребены родители покойной королевы Великобритании и королевств Содружества.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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