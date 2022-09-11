Медведев: «Единая России» всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные результаты партии «Единая России» в ходе избирательной кампании.
В воскресенье, 11 сентября 2022 года, председатель партии «Единая России» Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания с руководителями российских регионов обсудил прошедшие выборы.
Медведев отметил, что правящая в РФ «Единая Россия» всегда набирает большее количество голосов избирателей «в конкурентной борьбе», так как имеет самую сильную программу, способную решить насущные проблемы россиян, о чём свидетельствуют предварительные результаты голосования.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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