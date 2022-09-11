В Мексике 18 пассажиров автобуса сгорели после столкновения с бензовозом

В Мексике автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, в котором находились две цистерны с более чем 30 тысячами литров легковоспламеняющегося химического вещества, которое загорелось при столкновении. В результате 18 человек сгорели.

Авария произошла в субботу, 10 сентября, на трассе в мексиканском городе Сьюдад-Виктория , который лежит в северо-восточной части страны в предгорьях восточных гор Сьерра-Мадре и является столицей штата Тамаулипас.

По меньшей мере 18 человек погибли. Останки жертв искали до полудня субботы, после того как обломки автобуса были потушены и остыли.

Место трагедии находится на 66-м километре шоссе между Отамой и Линаресом, на высоте Сан-Франциско в коммуне Идальго.

  • Изображение статьи

    Шоссе из Сьюдад-Виктория в Монтеррей было перекрыто на 10 часов. Людей, проживающих вблизи трассы, эвакуировали.

    Власти заявили, что трагедия произошла, когда автобус с пассажирами столкнулся с автоцистерной и загорелся. Обе машины сгорели дотла.

    Первоначальной причиной трагедии стала поломка шасси грузовика. Его водитель выжил. Он скрылся с места аварии, но был задержан и будет допрошен следователями, сообщают местные СМИ.

Опубликовано: Николай Скира

 

 







 

 


{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 