В Мексике 18 пассажиров автобуса сгорели после столкновения с бензовозом
В Мексике автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, в котором находились две цистерны с более чем 30 тысячами литров легковоспламеняющегося химического вещества, которое загорелось при столкновении. В результате 18 человек сгорели.
Авария произошла в субботу, 10 сентября, на трассе в мексиканском городе Сьюдад-Виктория , который лежит в северо-восточной части страны в предгорьях восточных гор Сьерра-Мадре и является столицей штата Тамаулипас.
По меньшей мере 18 человек погибли. Останки жертв искали до полудня субботы, после того как обломки автобуса были потушены и остыли.
Место трагедии находится на 66-м километре шоссе между Отамой и Линаресом, на высоте Сан-Франциско в коммуне Идальго.
-
Шоссе из Сьюдад-Виктория в Монтеррей было перекрыто на 10 часов. Людей, проживающих вблизи трассы, эвакуировали.
Власти заявили, что трагедия произошла, когда автобус с пассажирами столкнулся с автоцистерной и загорелся. Обе машины сгорели дотла.
Первоначальной причиной трагедии стала поломка шасси грузовика. Его водитель выжил. Он скрылся с места аварии, но был задержан и будет допрошен следователями, сообщают местные СМИ.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Китай планирует еще 3 лунных миссии, после обнаружения неведомого минерала на Луне
DRA: президент Германии отправится на похороны Елизаветы II
Секретарь НАТО Столтенберг заявил о размещении новых баз альянса на границе с Россией
Польский генерал-разведчик обвиняет Моравецкого в работе на ФСБ России
«Нафтогаз Украины» добивается выплат за транзит газа от «Газпрома» через арбитраж