В Мексике 18 пассажиров автобуса сгорели после столкновения с бензовозом

В Мексике автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, в котором находились две цистерны с более чем 30 тысячами литров легковоспламеняющегося химического вещества, которое загорелось при столкновении. В результате 18 человек сгорели.

Авария произошла в субботу, 10 сентября, на трассе в мексиканском городе Сьюдад-Виктория , который лежит в северо-восточной части страны в предгорьях восточных гор Сьерра-Мадре и является столицей штата Тамаулипас.

По меньшей мере 18 человек погибли. Останки жертв искали до полудня субботы, после того как обломки автобуса были потушены и остыли.

Место трагедии находится на 66-м километре шоссе между Отамой и Линаресом, на высоте Сан-Франциско в коммуне Идальго.