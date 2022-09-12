11 иранских паломников и их водитель погибли в результате столкновения

Официальные лица заявили, что одиннадцать иранских паломников и их водитель погибли в дорожно-транспортном происшествии в центральной части Ирака в воскресенье, когда их автобус столкнулся с грузовиком и загорелся.

Согласно официальной статистике, почти два миллиона иранских паломников прибыли в Ирак, чтобы посетить священный город Кербела по случаю Арбейна, одного из крупнейших религиозных собраний в мире, приуроченного к 40-му дню траура в связи с мученической смертью внука имама Хусейна. пророка Мухаммеда и основателя шиитского ислама.

В воскресенье на дороге в провинции Вавилон к югу от Багдада микроавтобус, управляемый иракцем и перевозивший иранских паломников, врезался в припаркованный грузовик, сообщил представитель органов здравоохранения провинции Ахмед аль-Джибури. По словам представителя дорожной администрации Багдада, столкновение вызвало пожар, добавив, что некоторые тела обуглились.

«Одиннадцать иранцев погибли мгновенно, а также иракский водитель», — сказал Ахмед аль-Джибури. По его словам, четверо раненых паломников находятся в критическом состоянии. По словам Ахмеда аль-Джибури, водитель грузовика был арестован.