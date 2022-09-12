Путин и Макрон обсудили по телефону проблему безопасности на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 11 сентября провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает ТАСС.

Лидеры обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает Елисейский дворец. Последний разговор французского политика с Путиным состоялся три недели назад.

"Президент Макрон осудил продолжение российских военных операций на Украине и напомнил о своем требовании как можно скорее прекратить их, начать переговоры и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", — написано в коммюнике Елисейского дворца.

В пресс-релизе канцелярии президента Франции также указывается, что Макрон "настаивал на обеспечении безопасности Запорожской АЭС". Он также потребовал, чтобы "российские силы отвели тяжелое и легкое вооружение и соблюдали рекомендации МАГАТЭ по обеспечению безопасности в этой сфере".

Согласно заявлению, президент Макрон предоставил своему российскому коллеге необходимую обновленную информацию о мировой продовольственной безопасности. Он напомнил, что европейские санкции не распространялись на сельхозпродукцию или ту, которая необходима для сельского хозяйства .

"Президент Макрон попросил президента Путина обеспечить, чтобы соглашение, заключенное Россией с Украиной и Турцией под контролем ООН, выполнялось таким образом , чтобы экспортируемое зерно доставалось тем, у кого есть самые насущные потребности . С этой целью он подчеркнул, что важность эффективной координации в рамках инициативы FARM, которую Франция предприняла с заинтересованными международными организациями", — подчеркнули в Елисейском дворце.

Кроме того, Эммануэль Макрон подчеркнул, что будет поддерживать связь с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, а в ближайшие дни снова поговорит с президентом Путиным, чтобы можно было достичь соглашения, которое гарантировало бы безопасность Запорожской АЭС.