Полиция арестовала мужчину, который намеревался убить премьер-министра Нидерландов Рютте
Полиция арестовала 61-летнего мужчину, который намеревался убить премьер-министра Нидерландов Мареа Рютте, сообщила в воскресенье ежедневная газета De Telegraaf.
Источники голландской газеты в полиции и прокуратуре подтвердили, что подозреваемый был задержан в пятницу, 9 сентября и теперь находится под стражей.
"Пока мы не можем сообщить какие-либо подробности", — заявил в интервью газете пресс-секретарь столичной полиции.
De Telegraaf сообщает, что детективы выследили подозреваемого благодаря кассете с записью допроса неизвестного лица с Герритом М., в которой последний ясно излагает, как и почему он хочет убить Марка Рютте.
"Я хочу убить этого человека. Кто-то должен засунуть пистолет ему в рот, а затем нажать на курок. Его должны убить, он должен уйти", - сказал в записи подозреваемый.
Это не первый случай, когда полиция действует после угроз в адрес премьер-министра. В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что охрана главы правительства была усилена после сообщений о том, что за ним следили члены наркомафии .
Опубликовано: Николай Скира
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