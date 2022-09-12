Госдепартамент США обвинил Россию в случившимся блэкауте на Украине
Вашингтон связал отключение электричества на Украине с действиями России в рамках специальной военной операции.
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что РФ нанесли авиаудары по критической инфраструктуре Украины. Он выступил с осуждением действий российских военных. Из-за обстрелов без чистой воды и электричества остались тысячи мирных жителей ,написал в Twitter американский политический деятель Прайс.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пяти областях страны произошел полный или частичный блэкаут. Он уточнил, что в Харьковской области на ТЭЦ-5 произошел крупный пожар.
Удары по энергетической инфраструктуры Украины делаются с целью прекратить обстрелы Запорожской АЭС, написал в своем ТГ-канале российский политолог и общественный деятель Сергей Марков.
Опубликовано: Елена Калиновская
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