Госдепартамент США обвинил Россию в случившимся блэкауте на Украине

Вашингтон связал отключение электричества на Украине с действиями России в рамках специальной военной операции.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что РФ нанесли авиаудары по критической инфраструктуре Украины. Он выступил с осуждением действий российских военных. Из-за обстрелов без чистой воды и электричества остались тысячи мирных жителей ,написал в Twitter американский политический деятель Прайс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пяти областях страны произошел полный или частичный блэкаут. Он уточнил, что в Харьковской области на ТЭЦ-5 произошел крупный пожар.

Удары по энергетической инфраструктуры Украины делаются с целью прекратить обстрелы Запорожской АЭС, написал в своем ТГ-канале российский политолог и общественный деятель Сергей Марков.