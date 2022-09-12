Milliyet: береговая охрана Греции открыла огонь по судну с иностранцами на борту

Инцидент произошел у берегов острова Лесбос, когда патрульный катер открыл огонь по подозрительному судну, которое отказалось починяться приказам береговой охраны.

В субботу Греция заявила, что береговая охрана обстреляла в своих территориальных водах, подозрительное судно, при шедшее со стороны Турции под флагом Коморских островов.

На борту обстрелянного корабля находились граждане различных стран: Сомали, Египта и Азербайджана. К счастью, никто на турецком судне не пострадал.

Турецкое издание также утверждает, что корабль шел в международных водах и не нарушал международных морских актов.