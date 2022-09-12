Milliyet: береговая охрана Греции открыла огонь по судну с иностранцами на борту
Инцидент произошел у берегов острова Лесбос, когда патрульный катер открыл огонь по подозрительному судну, которое отказалось починяться приказам береговой охраны.
В субботу Греция заявила, что береговая охрана обстреляла в своих территориальных водах, подозрительное судно, при шедшее со стороны Турции под флагом Коморских островов.
На борту обстрелянного корабля находились граждане различных стран: Сомали, Египта и Азербайджана. К счастью, никто на турецком судне не пострадал.
Турецкое издание также утверждает, что корабль шел в международных водах и не нарушал международных морских актов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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