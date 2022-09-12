Во время учений талибов в Кабуле разбился американский вертолет «Блэк хок», три человека погибли

Министр обороны Афганистана сообщил, что вертолет американского производства разбился во время учений талибов в Кабуле, в результате чего погибли два пилота и член экипажа.

Катастрофа американского вертолета «Блэк Хок» произошла в субботу на территории кампуса Военного университета афганской столицы. Он разбился из- за «технической проблемы во время учений», в результате чего погибли три человека, сообщило министерство. Еще пять членов экипажа получили ранения.

Во время своего хаотичного вывода из Афганистана год назад американские военные оставили авиационной техники, оружия и даже транспортных средств на миллиарды долларов, большая часть которых пришла в негодность. Некоторые вертолеты также были доставлены бывшими афганскими правительственными войсками в страны Центральной Азии до того, как талибы установили полный контроль над страной.

Талибану удалось отремонтировать некоторые устройства, в том числе вертолеты, которыми теперь управляют пилоты бывших афганских правительственных сил. 31 августа талибы провели грандиозный парад с демонстрацией своей военной техники в честь первой годовщины ухода из страны последних американских солдат.