В Боливии пожары в лесных массивах утроились за две недели
Согласно отчету, опубликованному правительством в воскресенье (11 сентября), пожары, возникшие в девственных лесах в Боливии, затронули более 850 000 гектаров, что почти в три раза больше, чем две недели назад.
«По состоянию на 10 сентября этого года в стране было сожжено 854 724 гектара», — сообщил заместитель министра гражданской обороны Хуан Карлос Кальвимонтес в интервью государственной сети СМИ.
Министр сообщал 27 августа, что пожары, вызванные расширением сельскохозяйственных угодий, затронули 299 503 га.
Правительство работает над тем, чтобы за год уничтожение лесов и пастбищ не превышало 1,5 млн га, пояснил Кальвимонтес и напомнил, что в 2019 году в Боливии было зарегистрировано 3,5 млн га пожаров, в 2020 году — 5,2 млн га, а в 2021 году этот показатель упал до 4,2 млн га.
Министр выразил обеспокоенность по поводу пожара, затронувшего часть национальных парков Ноэль Кемпфф Меркадо (541 200 га) и Амборо (636 000 га).
Опубликовано: Тарас Медведев
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