Штрак-Циммерманн требует поставить немецкие танки для Украины

Председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) потребовала поставки немецких боевых танков «Леопард-2» в Украину.

Германия должна поддержать успехи Украины в ее контрнаступлении боевой машиной пехоты Marder, а также боевыми танками Leopard II, заявил политик СвДП в АРД «Моргенмагазин».

«Это невероятно важно и должно произойти немедленно», - считает Цимерманн.

Однако во время последнего визита глава МВД ФРГ Бербок не смогла пообещать быстрых поставок тяжелых вооружений на переговорах со своим коллегой Кулебой.