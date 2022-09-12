Штрак-Циммерманн требует поставить немецкие танки для Украины
Председатель комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) потребовала поставки немецких боевых танков «Леопард-2» в Украину.
Германия должна поддержать успехи Украины в ее контрнаступлении боевой машиной пехоты Marder, а также боевыми танками Leopard II, заявил политик СвДП в АРД «Моргенмагазин».
«Это невероятно важно и должно произойти немедленно», - считает Цимерманн.
Однако во время последнего визита глава МВД ФРГ Бербок не смогла пообещать быстрых поставок тяжелых вооружений на переговорах со своим коллегой Кулебой.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Церемония прощания с Елизаветой II началась в Эдинбурге
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным в Узбекистане на саммите ШОС
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка