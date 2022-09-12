Два человека погибли в перестрелке на севере Марселя
В результате стрельбы в ночь с воскресенья на понедельник, 12 сентября, в Марселе в самом сердце рабочих кварталов на севере города, двое человек погибли и по меньшей мере один ранен.
Автомобиль, в котором ехали пострадавшие в возрасте от 20 до 30 лет, получил множественные пулевые пробоины, сообщил нам источник, знакомый с ситуацией.
По подсчетам AFP, с начала года в Буш-дю-Рон и в основном в Марселе было застрелено 22 человека, чаще всего на фоне незаконного оборота наркотиков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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