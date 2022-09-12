Российские разработчики выступили против «принудительного лицензирования» иностранного ПО

Проект закона «о принудительном лицензировании» был внесен в Госдуму 19 июля и может быть одобрен, против чего выступают российские специалисты.

Российские разработчики ПО отметили в своем обращении в ГД РФ, что речь идет о разработках, созданных в недружественных странах, которые уже заморозили активы, в том числе и It компаний из России.

При этом указанные страны под угрозой санкций перестали продавать софт российским компаниям.

Российские разработчики считают, что механизм использования контента из недружественных стран без разрешения правообладателя не решит проблемы использования зарубежного софта в РФ.