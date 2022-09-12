Молдова окончательно отказывается от возобновления полетов в РФ

Главная молдавская авиакомпания Air Moldova отказалась от возобновления своих коммерческих рейсов в Москву, как было объявлено на прошлой неделе.

«Управление гражданской авиации Республики Молдова издало оперативную директиву (...), которая запрещает национальным авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве России», - говорится в сообщении Air Moldova, опубликованном вечером в воскресенье, 11 сентября.

«Поэтому Air Moldova не сможет выполнять рейсы между Кишиневом и Москвой, которые ранее были объявлены на 1 октября», — добавили в компании.

Молдавская компания объявила в пятницу о возобновлении с 1 октября полетов в Россию, прерванных после начала наступления России на Украину 24 февраля.

Молдова, небольшая страна с населением 2,6 миллиона человек, которая с конца июня является кандидатом на вступление в Европейский Союз, близка к Украине.