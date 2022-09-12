Молдова окончательно отказывается от возобновления полетов в РФ
Главная молдавская авиакомпания Air Moldova отказалась от возобновления своих коммерческих рейсов в Москву, как было объявлено на прошлой неделе.
«Управление гражданской авиации Республики Молдова издало оперативную директиву (...), которая запрещает национальным авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве России», - говорится в сообщении Air Moldova, опубликованном вечером в воскресенье, 11 сентября.
«Поэтому Air Moldova не сможет выполнять рейсы между Кишиневом и Москвой, которые ранее были объявлены на 1 октября», — добавили в компании.
Молдавская компания объявила в пятницу о возобновлении с 1 октября полетов в Россию, прерванных после начала наступления России на Украину 24 февраля.
Молдова, небольшая страна с населением 2,6 миллиона человек, которая с конца июня является кандидатом на вступление в Европейский Союз, близка к Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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