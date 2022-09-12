Галкин анонсировал в соцсетях свой концерт в Санкт-Петербурге
Юморист Максим Галкин объявил о концертном туре по городам США. Также артист анонсировал своё выступление в Санкт-Петербурге - американском городе-"тёзке" Северной столицы России.
Российский комик Максим Галкин напомнил поклонникам о своём большом гастрольном туре по США, который намечен на март следующего года. Такой информацией звезда сцены поделился на своей страничке в социальных сетях.
Концерты знаменитости пройдут в городах Даллас и Хьюстон. Интересно, что юморист порадует и зрителей Санкт-Петербурга, но не Северной столицы РФ.
Галкин объявил, что выступит на сцене американского города, что расположен в штате Флорида, и имеет такое же название, как и знаменитый российский город.
Шоумен доволен, что будет первым артистом, который выступал в обоих Санкт-Петербургах. Кроме того, артист желает так "построить мост дружбы" между РФ и Америкой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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