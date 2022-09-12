Обозреватель Савчук: Путин направил Европе последнее предупреждение

Установление потолка цен на энергоносители станет точкой невозврата для экономики ЕС, уверен обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Несмотря на то. Что полгода Россия уходила от жестких контрсанкций, настал момент принятия такого решения и Путин дал понять это в своих последних заявлениях.

«Владимир Путин, просчитывающий ритм поединка и выдерживающий паузы в два-три месяца, ронял в европейские уши предупреждения. И раз за разом их условия были все более невыгодными», — отмечает Савчук.

ЕС продолжает совершать ошибки и не отдает отчет о том, что санкции против России только вершина айсберга тех проблем, которые пожнет европейская экономика уже в скором будущем.

ЕС подошел к черте, когда требуется принять решение: либо войти в зимний штопор в условиях нехватки ресурсов и поражающих воображение цен, либо прочистить уши и прислушаться к словам президента России, считает эксперт.