Минугля и энергетики ДНР: 6500 абонентов остались без энергоснабжения
Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о невозможности обеспечить энергоснабжение для 6500 абонентов в республике.
В своем официальном Telegram-канале министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщило о том, что 6500 абонентов остались без энергоснабжения.
"По состоянию на 12 сентября в ДНР обесточено 92 трансформаторные станции, обеспечивающих электроэнергией 6500 абонентов", — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о блэкауте в районах ДНР, контролируемых Киевом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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