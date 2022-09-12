Минугля и энергетики ДНР: 6500 абонентов остались без энергоснабжения

Министерство угля и энергетики ДНР сообщило о невозможности обеспечить энергоснабжение для 6500 абонентов в республике.

В своем официальном Telegram-канале министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики сообщило о том, что 6500 абонентов остались без энергоснабжения.

"По состоянию на 12 сентября в ДНР обесточено 92 трансформаторные станции, обеспечивающих электроэнергией 6500 абонентов", — говорится в сообщении. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о блэкауте в районах ДНР, контролируемых Киевом.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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