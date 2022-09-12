CNN: Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией
Издание CNN утверждает, что Владимир Зеленский не хочет вести переговоры с московским Кремлём.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CNN, где заявил, что сейчас он не готов к прямым переговорам с Россией, поскольку считает, что Кремль готов вести переговорный процесс исключительно на языке ультиматумов.
Также Зеленский утверждает, что множество западных стран включая государства Европы пытаются склонить Украину к подписанию нового аналога Минских соглашений, однако в Киеве этого не хотят, поскольку не верят, что такое дипломатические решение может завершить российскую спецоперацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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