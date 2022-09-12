Балицкий: в Запорожской области оборудованы участки для референдума
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум в регионе состоится когда власти будут окончательно готовы.
Евгений Балицкий отметил, что готовность к референдуму означает в том числе и «обеспечение безопасности местных жителей». При этом сам референдум о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации он называет лишь «формальностью».
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области подчеркнул, что все технические моменты уже решены и готовы: отпечатаны бюллетени, оборудованы участки, сформированы комиссии из наблюдателей за проведением голосования.
По словам Балицкого, нет никаких сомнений в том, что «процедура пройдет честно, объективно и открыто». Референдум имеет важное символичное и юридическое значение для жителей Запорожской области, однако «это уже скорее необходимая техническая формальность».
Балицкий добавил, что эту формальность необходимо пройти, чтобы показать желание местных жителей. Однако «Россия уже здесь и мы уже ощущаем себя ее частью». Поэтому вопрос референдума в Запорожской области — вопрос времени.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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