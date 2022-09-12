CNN: короля Великобритании Карла III могут лишить статуса главы Антигуа и Барбуды

Антигуа и Барбуды анонсировала проведения референдума за смещение короля Карла III с поста главы государства. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на премьер-министра страны Гастона Браун.

Государство Антигуа и Барбуды является бывшей британской колонией, которая формально получила независимость от Соединенного Королевства в 1981 году. Тем не менее, страна до сих пор является одной из 14, где во главе государства стоит британский монарх. Кроме того, король Карл III является частью Содружества — организации, состоящей из 56 членов (в основном экс-британских территорий).

Покойная королева Великобритании Елизавета II среди прочих носила титул «Ее Величество Елизавета II, Божией Милостью Королева Антигуа и Барбуда, и Ее иных Царств и Территорий, Глава Содружества». По мнению Гастона Браун, вопрос о главенствующем в стране британском монархе «должен быть вынесен на референдум, чтобы общество могло решить его самостоятельно».

Премьер-министр Антигуа и Барбуды добавил, что «это не является актом враждебности или какого-либо различия государства и монархией». Гастон Браун считает референдум логичным «последним шагом» для завершения круга независимости и становления государства действительно суверенным.

В 2021 году другое государство Барбадос провозгласило себя республикой, разорвав таким образом последние имперские связи с Великобританией. Речение Барбадоса стало первым за почти 30 лет случаем, когда королевство смещало британского монарха с должности главы государства. Последней страной до этого была Маврикия в 1992 году. При этом и Барбадос, и Маврикия остались частью Содружества.