Посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что украинские военные начали наносить нацистские символы на боевую технику.

122 сентября посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник сообщил, что с недавних пор солдаты вооружённых сил Украины начали наносить белый крест на свою военную технику с целью обозначения. По данным Мирошника, этот символ является родовой символикой нацистов.

Родион Мирошник утверждает, что ранее украинские солдаты прятали свою нацистскую идеологию, набивая соответствующие татуировки на участках кожи, скрываемой одеждой.