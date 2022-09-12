Мирошник: ВСУ наносят кресты нацистских карателей на свою военную технику
Посол ЛНР в России Родион Мирошник утверждает, что украинские военные начали наносить нацистские символы на боевую технику.
122 сентября посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник сообщил, что с недавних пор солдаты вооружённых сил Украины начали наносить белый крест на свою военную технику с целью обозначения. По данным Мирошника, этот символ является родовой символикой нацистов.
Родион Мирошник утверждает, что ранее украинские солдаты прятали свою нацистскую идеологию, набивая соответствующие татуировки на участках кожи, скрываемой одеждой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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