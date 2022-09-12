CSM: антироссийские санкции стимулируют развитие внутреннего туризма в РФ
Издание CSM утверждает, что после усиления антироссийских санкций со стороны Запада в России начал укрепляться внутренний туризм.
Утром понедельника журнал The Christian Science Monitor сообщил, что после интенсификации антироссийских санкций со стороны стран коллективного Запада в России укрепился внутренний туризм: россияне стали массово брать билеты на круизы по реке Волга, а также ездить в санатории в Сочи, Крыму и других участках возле Чёрного моря.
По мнению аналитиков CSM, после введения новых санкций против России граждане РФ с удвоенным патриотизмом стали изучать уголки страны, которые ранее не посещали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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