Издание CSM утверждает, что после усиления антироссийских санкций со стороны Запада в России начал укрепляться внутренний туризм.

Утром понедельника журнал The Christian Science Monitor сообщил, что после интенсификации антироссийских санкций со стороны стран коллективного Запада в России укрепился внутренний туризм: россияне стали массово брать билеты на круизы по реке Волга, а также ездить в санатории в Сочи, Крыму и других участках возле Чёрного моря.

По мнению аналитиков CSM, после введения новых санкций против России граждане РФ с удвоенным патриотизмом стали изучать уголки страны, которые ранее не посещали.