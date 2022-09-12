Пятнадцатилетний парень умер в Бердске после курения вейпа
12 сентября в Бердске подросток скончался после того, как покурил электронную сигарету.
Издание Om1.ru уведомляет, что правоохранители Бердска возбудили уголовное дело после того, как пятнадцатилетний парень скончался, покурив электронную сигарету (вейп/под-система). По данным МВД, молодой человек вдыхал пар от сигареты, после чего упал и потерял сознание.
Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали подростка, положив его в отделение реанимации, однако позднее молодой человек там же и скончался.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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