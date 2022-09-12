The Guardian: в Швеции на парламентских выборах лидируют крайне правые

Авторитетное издание The Guardian сообщает, что на парламентских выборах в Швеции лидирует крайне права партия, которая «близка к тому, чтобы вызывать землетрясение в политике страны».

Оппозиционная коалиция во главе с националистической антииммиграционной партией «Шведские демократы» идет вровень с правящей партией Швеции социал-демократической коалиции Андрессон. Сообщается, что лидер крайне правых Окессон «уже предвкушает победу», однако лидер социал-демократов просит его «не забегать вперед».

В начале выборов блок оппозиционеров правого альянса вообще лидировал, хотя и с минимальным перевесом. Окончательные результаты будут известны в ближайшие часы.

По последним данным, крайне правые получили 49,7% голосов поддержке. В него входят партии «Либералы», Христианско-демократическая партия, а также популистское движение «Шведские демократы».

При этом левоцентристский блок правящей партии, который объединяет под собой Социал-демократическую партию премьер-министра Магдалены Андрессон, Левую партию и «Зеленых», набрал 48,8% голосов избирателей. Стоит отметить, что популисты «Шведских демократов» не первый раз улучшают свой результат на выборах, однако победить им еще не удавалось.