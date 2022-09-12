Global Times: Россия смело вступает в борьбу с Западом благодаря своим достижениям

Китайское издание Global Times утверждает, что достижения России позволяют ей не боясь вступать в любую конфронтацию с Западом.

12 сентября китайский аналитик Ван Вэнь написал колонку для газеты Global Times, где сообщил, что российская экономика вызывает скепсис даже у экспертов из Пекина, которые сравнивают её с положением дел в некоторых провинциях Китая.

Вместе с тем Вэнь напомнил, что это лишь мнимое состояние российской экономики, поскольку за всю историю Россия неоднократно совершала невероятные научные и технические прорывы, а российские деятели культуры и искусства пользуются авторитетом на Запада и в настоящее время.

По мнению Ван Вэня, данное обстоятельство легко позволяет России вступать в любое противостояние с коллективным Западом, в том числе и в военном ключе.