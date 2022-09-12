Daily Mail: приютившая беженцев из Украины британка сильно пожалела

Издание Daily Mail рассказало историю гражданки Великобритании, которая сообщила о своём негативном опыте общения с украинскими беженцами.

Утром понедельника британская газета Daily Mail сообщила, что британка Таня Фокс (в целях безопасности имя изменено) приютила двух беженок из Украины, мать и дочь, однако позднее сильно пожалела о своём решении: девушки постоянно просили, чтобы Фокс купила им что-нибудь в кафе и готовила еду, однако сильно возмущались, услышав просьбу от Тани Фокс помочь ей с уборкой дома.

Позднее украинские беженки покинули дом Фокс, найдя квартиру попросторнее, после чего британка заявила, что не может передать словами, насколько она рада, что украинцы покинули её жилище.