Барзыкин назвал страны ЕС неблагоприятным направлением для туризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал страны Европейского союза неблагоприятным направлены для российских туристов в сезон отпусков.

Юрий Барзыкин также прокомментировал приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и странами Европейского союза, которое работало с 2007 года. По его словам, из-за пандемии коронавируса и нарушения транспортной логистики «турист в ЕС и так сведен до 5% и ниже от общей массы туристов».

Барзыкин считает, что уже сегодня с целями туризма в страны Европейского союза отправляется крайне мало россиян. Отмена упрощенного визового режима радикально не повлияет на ситуацию, а российский турист будет все чаще выбирать отечественные курортные направления.

Вице-президент РСТ отметил, что ситуация с падением потока туристов также связана с неработающими платежными системами и ослаблением консульской поддержки. Сегодня страны ЕС для российского туриста — «неблагоприятное направление».

С 12 сентября 2022 года страны Европейского союза приостановили действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года. Теперь для получения визы в страны ЕС, россиянам потребуется больше документов, срок рассмотрения документов будет увеличен, а визовый сбор станет больше.