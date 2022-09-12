Барзыкин назвал страны ЕС неблагоприятным направлением для туризма
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал страны Европейского союза неблагоприятным направлены для российских туристов в сезон отпусков.
Юрий Барзыкин также прокомментировал приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и странами Европейского союза, которое работало с 2007 года. По его словам, из-за пандемии коронавируса и нарушения транспортной логистики «турист в ЕС и так сведен до 5% и ниже от общей массы туристов».
Барзыкин считает, что уже сегодня с целями туризма в страны Европейского союза отправляется крайне мало россиян. Отмена упрощенного визового режима радикально не повлияет на ситуацию, а российский турист будет все чаще выбирать отечественные курортные направления.
Вице-президент РСТ отметил, что ситуация с падением потока туристов также связана с неработающими платежными системами и ослаблением консульской поддержки. Сегодня страны ЕС для российского туриста — «неблагоприятное направление».
С 12 сентября 2022 года страны Европейского союза приостановили действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года. Теперь для получения визы в страны ЕС, россиянам потребуется больше документов, срок рассмотрения документов будет увеличен, а визовый сбор станет больше.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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