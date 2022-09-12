Налоговая закрыла рекламное агентство Максима Галкина
Речь идет о компании шоумена «МГ Лаб», которая еще в прошлом году стала убыточной.
Федеральная налоговая служба России ликвидирует рекламное агенство Максима Галкина «МГ Лаб», сообщает Рамблер со ссылкой на КП.
Как уточняет издание, в 2021 году компания шоумена понесла немалые убытки. Она потеряла около 2,2 миллиона рублей за год.
Все налоговые и пенсионные отчисления при этом производились в размерах сотен тысяч.
Максим Галкин в мае нынешнего года из Израиля обратился с заявлением в налоговую с просьбой о ликвидации агентства. ФСН после 3-х месяцев рассмотрения дела закрыла бизнес шоумена.
Ранее Галкин анонсировал свой концерт в Санкт-Петербурге. Но речь идет о городе Санкт-Петербург, который находится в США.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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