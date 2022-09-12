Налоговая закрыла рекламное агентство Максима Галкина

Речь идет о компании шоумена «МГ Лаб», которая еще в прошлом году стала убыточной.

Федеральная налоговая служба России ликвидирует рекламное агенство Максима Галкина «МГ Лаб», сообщает Рамблер со ссылкой на КП.

Как уточняет издание, в 2021 году компания шоумена понесла немалые убытки. Она потеряла около 2,2 миллиона рублей за год.

Все налоговые и пенсионные отчисления при этом производились в размерах сотен тысяч.

Максим Галкин в мае нынешнего года из Израиля обратился с заявлением в налоговую с просьбой о ликвидации агентства. ФСН после 3-х месяцев рассмотрения дела закрыла бизнес шоумена.

Ранее Галкин анонсировал свой концерт в Санкт-Петербурге. Но речь идет о городе Санкт-Петербург, который находится в США.