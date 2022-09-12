Кадыров: элитные подразделения РФ во главе с Делимхановым вернулись на фронт

Рамзан Кадыров утверждает, что элитные войска российского спецназа во глава с депутатом Адамом Делимхановым начали принимать участие в спецоперации.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что российский депутат Государственной думы Адам Делимханов отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине, возглавив элитные спецподразделения.

По словам Кадырова, вновь отправившиеся на фронт войска России ранее уже принимали участие в спецоперации и внесли весомый вклад в освобождение таких городов как Северодонецк, Лисичанск и Мариуполь. Сейчас эти спецподразделения пополнили запасы и отдохнули, ввиду чего готовы вновь участвовать в спецоперации.