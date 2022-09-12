Кадыров: элитные подразделения РФ во главе с Делимхановым вернулись на фронт
Рамзан Кадыров утверждает, что элитные войска российского спецназа во глава с депутатом Адамом Делимхановым начали принимать участие в спецоперации.
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что российский депутат Государственной думы Адам Делимханов отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине, возглавив элитные спецподразделения.
По словам Кадырова, вновь отправившиеся на фронт войска России ранее уже принимали участие в спецоперации и внесли весомый вклад в освобождение таких городов как Северодонецк, Лисичанск и Мариуполь. Сейчас эти спецподразделения пополнили запасы и отдохнули, ввиду чего готовы вновь участвовать в спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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